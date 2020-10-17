ЦИК Кыргызстана назначит повторные парламентские выборы после снижения избирательного порога

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком Кыргызстана назначит повторные выборы в парламент только после того, как законодательный орган снизит текущий семипроцентный избирательный порог. Сообщение пресс-службы ЦИК приводит ТАСС.

"ЦИК назначит повторные парламентские выборы после внесения Жогорку Кенешем (парламентом. - Прим. ТАСС) изменений в законодательство о выборах по снижению избирательного порога, залога и применения заявлений по "форме-2" (позволяющей менять избирательный адрес. - Прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Повторные выборы в парламент Кыргызстана необходимо провести 20 декабря, чтобы успеть подвести их итоги в 2020 году. "Члены ЦИК считают целесообразным назначение выборов на 20 декабря, чтобы имелась возможность подвести итоги голосования и получить результаты выборов еще в 2020 году", - говорится в сообщении.-0-