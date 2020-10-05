ЦИК Кыргызстана обнародовал предварительные итоги выборов в парламент

Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский. По его словам, прошедшие парламентские выборы проведены в соответствии с Конституцией Кыргызстана. Выборы были открытыми, прозрачными и конкурентными.