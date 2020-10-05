ЦИК Кыргызстана обнародовал предварительные итоги выборов в парламент

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5 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Глава Центризбиркома Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова огласила предварительные итоги парламентских выборов, прошедших в стране 4 октября.
По словам главы ЦИК, явка избирателей на выборах составила 56,2%. По предварительным данным, четыре партии преодолели 7%-ный барьер и получили возможность пройти в законодательный орган нового созыва. Это "Биримдик" (24,53%), "Мекеним Кыргызстан" (23,9%), "Кыргызстан" (8,74%) и "Бутун Кыргызстан" (7,09%).
Центризбирком Кыргызстана объявит окончательные итоги выборов депутатов не позднее 20 дней со дня голосования.-0-
Парламентские выборы в Кыргызстане прошли на высоком уровне - миссия наблюдателей от СНГ
Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский. По его словам, прошедшие парламентские выборы проведены в соответствии с Конституцией Кыргызстана. Выборы были открытыми, прозрачными и конкурентными.