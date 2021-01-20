ЦИК Кыргызстана официально признал Садыра Жапарова победителем президентских выборов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Садыр Жапаров официально признан победителем состоявшихся 10 января в Кыргызстане досрочных президентских выборов. Об этом было объявлено во время заседания Центризбиркома, сообщает ТАСС.

"Утверждены результаты досрочных выборов президента Кыргызской Республики 10 января 2021 года", - заявила во время заседания глава ведомства Нуржан Шайлдабекова. На выборах Садыр Жапаров набрал более 79% голосов и одержал победу уже в первом туре.

По решению ЦИК, в ближайшее время президенту должно быть выдано соответствующее удостоверение и штандарт. Как сообщили в пресс-службе главы государства, инаугурация избранного президента состоится 28 января в Бишкеке в здании Кыргызской государственной филармонии.

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов. За президентскую форму правления проголосовали более 81% избирателей. Явка на выборах составила 39,16% (из 3,56 млн избирателей), на референдуме - 39,12%.-0-