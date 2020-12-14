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14 декабря 2020, 23:29

ЦИК Кыргызстана зарегистрировала 18 кандидатов в президенты

Фото Reuters
Фото Reuters

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Кыргызстана зарегистрировала 18 кандидатов в президенты республики. Об этом сообщает Синьхуа.

Заявления о выдвижении своих кандидатур на пост президента страны в избирательную комиссию подали 63 человека, но по разным причинам многие сошли с предвыборной гонки. В итоге все необходимые документы, включая залог в 1 млн сомов и 30 тыс. подписей избирателей в свою поддержку смогли сдать только 18 кандидатов, среди них одна женщина.

Предвыборная агитация стартует 15 декабря 2020 года и завершится 9 января 2021 года, голосование начнется 10 января утром.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане пройдут в связи с тем, что предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку на фоне протестов несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября.

Одновременно с досрочными президентскими выборами пройдет референдум по форме правления. На всенародное голосование выносится вопрос относительно выбора формы правления в Кыргызстане -- президентская республика, парламентская республика и против всех вариантов.-0-

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