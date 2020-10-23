ЦИК Молдовы рассказал, как организуют президентские выборы в условиях пандемии

23 октября, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. Руководство Центральной избирательной комиссии Молдовы рассказало, как в условиях пандемии будут организованы президентские выборы 1 ноября.

Председатель ЦИК Молдовы Дорин Чмиль заявил на пресс-конференции, что 1 ноября все 2143 избирательных участка в стране будут оснащены средствами защиты и дезинфекции, официальные лица будут соблюдать правила, установленные Национальной комиссией общественного здоровья. Для избирательных участков закуплены защитные маски, перчатки, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей, защитные экраны, термометры и защитные костюмы. Кроме того, завершается процесс закупки партии масок для избирателей.

Глава ЦИК Молдовы подтвердил, что по решению компетентных органов иностранные наблюдатели и журналисты смогут въезжать на территорию республики, даже если они приедут из красных зон.

1 ноября избиратели должны будут придерживаться физической дистанции не менее 1,5 м, соблюдать правила гигиены и приходить на участки с ручками. Тот, кто не сможет прийти на избирательный участок, будет иметь возможность проголосовать на месте пребывания, подав заявление в избирательное бюро участка по месту регистрации. Людям с симптомами COVID-19, которые придут на избирательные участки после 15.00, выдадут маски и перчатки, они будут голосовать без контакта с другими людьми.

Руководство ЦИК также сообщило, что данные о процедуре голосования в диаспоре будут обобщены на следующей неделе, особенно в странах, где введены ограничения из-за пандемии COVID-19.

За пост президента Республики Молдова 1 ноября будут бороться восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Игорь Додон.-0-