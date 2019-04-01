ЦИК Украины объявил о проведении второго тура президентских выборов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает украинское информагентство УНН .

"Я подчеркиваю, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача - временной промежуток между окончательным подведением итогов и предназначенным уже на 21 апреля вторым туром очень и очень короткий", - отметила Татьяна Слипачук.

ЦИК Украины уже обработал 65,75% протоколов голосования. Владимир Зеленский на выборах президента Украины лидирует с 30,41% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,28% голосов, Юлия Тимошенко - 13,10%.

Первый тур выборов проходил 31 марта, явка составила 63,52%.-0-