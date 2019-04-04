ЦИК Украины обработал 100% протоколов первого тура президентских выборов

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов по результатам голосования в первом туре президентских выборов. Такая информация размещена на сайте ЦИК Украины, сообщает БЕЛТА.
На первом месте Владимир Зеленский, у него 30,24% голосов, на втором - действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 15,95% избирателей. На третьей позиции Юлия Тимошенко, которая набрала 13,4 % голосов.
По данным ЦИК, в первом туре приняли участие более 18,8 млн человек.
Второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, назначен на 21 апреля.-0-
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