ЦИК Украины обработал 99% бюллетеней

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский получает 73,22% голосов избирателей во втором туре президентских выборов в Украине после подсчета 99,03% бюллетеней, сообщается на сайте украинского ЦИК.
Петр Порошенко получил 24,46% голосов.
Второй тур президентских выборов состоялся в Украине 21 апреля. В нем участвовали два кандидата, которые в первом туре 31 марта набрали наибольшее количество голосов.
ЦИК должен объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины не позднее чем на десятый день со дня голосования. А новоизбранный президент вступит в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления итогов выборов.-0-
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