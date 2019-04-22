ЦИК Украины обработал 99% бюллетеней

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский получает 73,22% голосов избирателей во втором туре президентских выборов в Украине после подсчета 99,03% бюллетеней, сообщается на сайте украинского ЦИК.

Петр Порошенко получил 24,46% голосов.

Второй тур президентских выборов состоялся в Украине 21 апреля. В нем участвовали два кандидата, которые в первом туре 31 марта набрали наибольшее количество голосов.

ЦИК должен объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины не позднее чем на десятый день со дня голосования. А новоизбранный президент вступит в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления итогов выборов.-0-