ЦИК Украины обработал 99,8% бюллетеней

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком обработал 99,8% протоколов подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей, сообщает агентство УКРИНФОРМ.
В Украине 21 апреля состоялось голосование второго тура президентских выборов, явка избирателей превысила 62%.
Официальные результаты совпадают с результатами экзитпола.
В ЦИК заявили, что окончательные официальные результаты второго тура выборов опубликуют 30 апреля. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.-0-
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