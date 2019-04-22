ЦИК Украины обработал 99,8% бюллетеней

Владимир Зеленский (в центре). Фото УКРИНФОРМ

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком обработал 99,8% протоколов подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 24,46% избирателей, сообщает агентство УКРИНФОРМ.

В Украине 21 апреля состоялось голосование второго тура президентских выборов, явка избирателей превысила 62%.

Официальные результаты совпадают с результатами экзитпола.

В ЦИК заявили, что окончательные официальные результаты второго тура выборов опубликуют 30 апреля. Инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня.-0-