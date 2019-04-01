ЦИК Украины обработал более 90% голосов - Зеленский по-прежнему в лидерах на выборах президента

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский лидирует с 30,26% голосов на выборах президента Украины. Действующий президент Украины Петр Порошенко на втором месте, за него проголосовало 15,98% избирателей. Такие данные приводит ЦИК Украины после подсчета 90,7% бюллетеней.

Замыкает тройку Юлия Тимошенко с 13,36% голосов. Четвертое и пятое места занимают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко.

ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента. Первый тур выборов проходил 31 марта, явка составила 63,52%.-0-