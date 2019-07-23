ЦИК Украины обработал более 92% протоколов: у партии "Слуга народа" 43,12% голосов

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Слуга народа" с 43,12% голосов лидирует на досрочных парламентских выборах в Украине. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 92,65% протоколов.

На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая набирает 13,03%. Далее идут "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,14%, "Голос" - 5,87%. Остальные партии не преодолевают проходного пятипроцентного барьера.

Как сообщалось, досрочные парламентские выборы проходили в Украине 21 июля. ЦИК Украины признал их состоявшимися.-0-