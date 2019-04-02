ЦИК Украины обработал почти 98% протоколов - Зеленский лидирует

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После обработки 97,75 % протоколов первого тура президентских выборов в Украине лидирует Владимир Зеленский, у которого 30,26 % голосов. У действующего президента Украины Петр Порошенко почти в два раза меньше - 15,92 %. Такая информация размещена на сайте ЦИК Украины, сообщает БЕЛТА.

На третьей позиции Юлия Тимошенко, за которую проголосовали 13,38 % участников первого тура выборов. По данным ЦИК, в первом туре, состоявшемся 31 марта, приняли участие почти 18,5 млн человек.

Второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко, назначен на 21 апреля.-0-