ЦИК Украины обработала 8,5 % электронных протоколов

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сообщалось, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов Президента.
Центризбирком обработал 8,5% электронных протоколов подсчета голосов избирателей на выборах Президента Украины. Такая информация обнародована на табло в пресс-центре ЦИК, сообщает Укринформ.
По данным 8,5%, за Владимира Зеленского голоса отдали 72,48% избирателей, за Петра Порошенко - 25,2%.
Повторное голосование на очередных выборах Президента прошло без существенных нарушений.
Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге. Его слова приводит Укринформ.-0-
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