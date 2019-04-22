ЦИК Украины обработала 8,5 % электронных протоколов

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как сообщалось, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов Президента.

Центризбирком обработал 8,5% электронных протоколов подсчета голосов избирателей на выборах Президента Украины. Такая информация обнародована на табло в пресс-центре ЦИК, сообщает Укринформ.

По данным 8,5%, за Владимира Зеленского голоса отдали 72,48% избирателей, за Петра Порошенко - 25,2%.

Повторное голосование на очередных выборах Президента прошло без существенных нарушений.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге. Его слова приводит Укринформ.-0-