ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборов

7 апреля, Минск /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Центральная избирательная комиссия Украины 7 апреля подвела официальные итоги первого тура голосования на выборах президента страны, который прошел 31 марта.
На заседании ЦИК объявлено, что на очередных выборах президента Украины во второй тур выходят шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Согласно подсчетам, за Владимира Зеленского голоса отдали 30,24% избирателей, за Петра Порошенко - 15,95%.
Повторное голосование по очередным выборам президента Украины назначено на воскресенье, 21 апреля.-0-
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