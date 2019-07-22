ЦИК Украины признал парламентские выборы состоявшимися

22 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. ЦИК Украины признал досрочные парламентские выборы состоявшимися, заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге.
"Таких событий, которые бы поставили под сомнение проведение этой парламентской кампании, не было, она считается свершившейся", - сказала Татьяна Слипачук.
По данным обработки 41,7% электронных протоколов на досрочных парламентских выборах в Украине, за партию "Слуга народа" проголосовали 42,34% избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 12,78%, "Европейская солидарность" - 8,68%, "Батькивщина" - 8,10%, "Голос" - 6,38%.
Остальные партии не преодолевают проходного пятипроцентного барьера.
Досрочные парламентские выборы проходили в Украине 21 июля.-0-
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