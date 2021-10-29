ЦИК Узбекистана объявил окончательные итоги президентских выборов

29 октября, Ташкент /БЕЛТА - УЗА/. ЦИК Узбекистана подвел окончательные итоги президентских выборов, которые состояли в стране 24 октября. Действующий президент Шавкат Мирзиёев одержал победу, набрав 80,12% голосов.

Всего за Шавката Мирзиёева отдали голоса 12 млн 988 тыс. 964 человека, отметили в ЦИК.

На втором месте кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Ворисова, которая получила 6,63% голосов. Далее идут кандидат от Демократической партии Алишер Кодиров с 5,48% голосов избирателей, кандидат от Экологической партии Нарзулло Обломурадов с 4,14% и кандидат от Социал-демократической партии Бахром Абдухалимов с 3,39%.

Окончательная явка составила 80,4%.

Шавкат Мирзиёев выдвигался на второй президентский срок. В первый раз он был избран президентом Узбекистана на выборах 2016 года.-0-