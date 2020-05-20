Циклон "Амфан" обрушился на Индию и Бангладеш

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильнейший за последние десятилетия циклон "Амфан" обрушился 20 мая на побережье Индии и Бангладеш, принеся с собой проливные дожди и ураганный ветер. Об этом сообщает Reuters.

Чиновники из индийских штатов Одиша и Западная Бенгалия сообщают, что стихия уже нанесла серьезный урон зданиям и инфраструктуре: ветер сорвал крыши с десятков домов, во многих районах повалены деревья и повреждены линии электропередач. Электричество в ряде регионов отсутствует. О пострадавших пока не сообщается.

Полицейские из Западной Бенгалии рассказали, что местные жители отказывались отправляться в эвакуационные центры из страха заразиться коронавирусом. "Нам буквально пришлось вытеснять многих людей из их домов, заставлять их надевать маски и затем перемещать в специально оборудованные убежища", - рассказал один из высокопоставленных сотрудников полиции.

В Бангладеш в связи с наступлением циклона эвакуировали в безопасные районы около 2,4 млн человек. Их разместили в более чем 15 тыс. временных центрах. "Было сложно эвакуировать людей, сохраняя социальное дистанцирование, - рассказал младший министр по борьбе со стихийными бедствиями страны Энамур Рахман. - Мы удвоили число эвакуационных центров, чтобы обеспечить безопасное дистанцирование и гигиену". Власти Бангладеш также сообщили, что они переместили во временные убежища сотни людей из крупнейшего в мире лагеря беженцев рохинья, который расположен в Кокс-Базаре.

Чиновники обеих стран опасаются, что стихия нанесет серьезный урон урожаю. Фермерам до наступления циклона помогли переместить продукты и сотни тысяч сельскохозяйственных животных в безопасные районы. К счастью, сезон сбора урожая риса - одной из основных культур Индии и Бангладеш - уже практически завершен, однако местные жители беспокоятся, что шторм может уничтожить уже заготовленные запасы.

Представители индийской метеорологической службы сообщили, что "Амфан", который в настоящее время ослабел от суперциклона до чрезвычайно сильного циклонического шторма, может сохранить интенсивность до утра (по местному времени) 21 мая. По данным BBC Weather, текущая скорость ветра в Сундарбане составляет 160-170 км/ч, с порывами до 190 км/ч, что соответствует урагану третьей категории.-0-