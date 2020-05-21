Циклон "Амфан" унес жизни 21 человека

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Амфан" с ураганными и проливными дождями обрушился на индийские штаты Одиша и Западная Бенгалия, а также ряд районов Бангладеш. В результате погиб по меньшей мере 21 человек, сообщает индийская газета Hindustan Times.

Уточняется, что 12 человек умерли в Западной Бенгалии, двое - в Одише, еще семеро - в Бангладеш.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи заявил вечером 20 мая, что общий ущерб от стихии пока сложно оценить, поскольку многие районы остались без электричества и телефонной связи. "Мы сталкиваемся с тремя кризисами одновременно: коронавирус, тысячи мигрантов, которые возвращаются домой из-за карантина, а теперь и циклон", - сказал Мамата Банерджи.

По данным Министерства энергетики Бангладеш, более 1 млн человек на данный момент лишены электричества. Тысячи домов разрушены ветром и подтоплены, дороги завалены упавшими деревьями.

"Амфан" - один из самых мощных циклонов в Бенгальском заливе за последние десятилетия. Средняя скорость ветра в циклоне составляла 155-165 км/ч с порывами до 190 км/ч. Перед разгулом стихии во временные эвакуационные центры переместили более 2,5 млн человек. 21 мая циклон будет сосредоточен на территории Бангладеш, прогнозируют синоптики.-0-