Циклон "Батсираи" на Мадагаскаре: 10 человек погибли, десятки тысяч эвакуированы

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли в результате мощного тропического циклона "Батсираи" на Мадагаскаре. Около 50 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в специально созданных убежищах, сообщает Euronews.

Циклон обрушился на восточное побережье островного государства в воскресенье. Он принес проливные дожди и ветер, порывы которого достигали 235 км/ч, что вызвало высокие волны в прибрежных районах. В итоге несколько деревень были полностью уничтожены.

"Убежища, в которых укрывались люди, тоже были повреждены, поэтому сегодня утром они вернулись в свои дома, чтобы проверить, что от них осталось, и узнать, можно ли что-то восстановить. А затем им придется искать другое убежище. Ведь сами укрытия тоже были повреждены", - сообщила директор отделения Всемирной продовольственной программы на Мадагаскаре Паскуалина Ди Сирио.

По сообщениям местных СМИ, в некоторых городах уже второй день нет электричества, начались перебои с водоснабжением.

Согласно прогнозу метеорологов циклон движется в юго-западном направлении и пока не угрожает континентальной части Африки.-0-