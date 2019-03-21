Циклон "Тревор" надвигается на Австралию: эвакуированы более 2 тыс. человек

Во время эвакуация. Скриншот из видео SBS

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северное побережье Австралии надвигается мощный циклон "Тревор", в связи с чем власти приняли решение эвакуировать более 2 тыс. местных жителей. Это самая масштабная эвакуация перед циклоном в истории региона, сообщает австралийский телеканал SBS .

Были эвакуированы жители населенных пунктов у побережья залива Карпентария, а также в районе Макартур-Ривер и вблизи реки Робинсон. Людей в экстренном порядке перевозили при помощи всех доступных видов транспорта: автобусов, паромов, самолетов, вертолетов. В настоящее время в регионе объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, полиция также распорядилась приостановить работу предприятий.

Согласно прогнозам метеорологов, тропический циклон сегодня усилится в восточной части залива Карпентария. Ожидается, что на этой неделе "Тревор" достигнет северных берегов Австралии как циклон четвертой категории. Не исключено, что впоследствии он усилится до пятой (максимальной).

Специалисты прогнозируют, что "Тревор" принесет с собой штормовые ветры с порывами до 260 км/ч и сильные ливни: возможно выпадение 100-200 мм осадков в день. Поскольку почва после продолжительной засухи не способна принять такое количество влаги, обильные дожди могут привести к наводнениям.

Ранее на текущей неделе "Тревор" обрушился на полуостров Кейп-Йорк, штат Квинсленд. Сильный ветер повалил деревья, нарушив транспортное сообщение, повредив крыши зданий и линии электропередачи. Циклон также вызвал наводнения.-0-