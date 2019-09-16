Циклон "Умберто" движется на Багамские острова

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Циклон "Умберто", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана первой категории и движется в сторону Багамских островов и юго-восточного побережья США, сообщает Associated Press .

По данным Национального центра по ураганам США, порывы ветра в циклоне превышают 120 км/ч. В ближайшие дни "Умберто" достигнет Багамских островов.

В начале сентября на Багамские острова обрушился ураган "Дориан". Стихия унесла жизни не менее 50 человек, около 2,5 тыс. человек считаются пропавшими без вести.-0-