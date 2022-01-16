Цунами в Японии повредила около 20 судов

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 20 судов в портах префектур Токусима и Коти на западе Японии получили повреждения из-за цунами, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Из-за стихии судна были перевернуты и снесены в океан. Точное число пострадавших транспортных средств устанавливается.
Ранее около 230 тыс. жителей Японии, проживающих в районах на побережье Тихого океана, получили от местных властей предписание об эвакуации из-за угрозы цунами. Сведений о пострадавших не поступало.
В стране отменили 27 внутренних авиарейсов с посадкой или взлетом в зоне возможного удара стихии.
Национальное метеорологическое управление Японии объявило об угрозе цунами в ночь с 15 на 16 января из-за извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. На данный момент предупреждение об угрозе цунами в стране отменено.-0-