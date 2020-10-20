Цветы от Марии: в Италии открыли памятник советскому партизану

20 октября, Верона /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Церемония открытия памятника советскому партизану Владимиру Тулиско состоялась сегодня в городке Кальдиеро на северо-востоке Италии. Таким образом в этом местечке вблизи Вероны отметили 75-летие окончания Второй мировой войны и Победы над фашизмом, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас установлено, что Владимир Тулиско был направлен в Италию на принудительные работы. В 1944 году ему удалось бежать из плена, после чего он присоединился к партизанам, действовавшим в области Венето в составе дивизии "Пасубио". Здесь Владимир получил боевую кличку Вилли, принимал участие во многих партизанских вылазках и погиб в возрасте 22 лет 25 апреля 1945 года, в день освобождения Италии от фашизма.

Умирающего Владимира Тулиско обнаружила 12-летняя местная девочка Мария Бартилла Марин. Партизана торжественно похоронили на городском кладбище, но долгие годы кроме боевой клички Вилли о нем ничего не было известно. Лишь в 1987 году благодаря усилиям итальянских и советских исследователей было установлено имя героя.

Все эти годы Мария Бартилла Марин носила цветы на могилу советского партизана, павшего за свободу Италии, даже не зная его настоящего имени. Эта трогательная история легла в основу скульптурной композиции, которая установлена на центральной площади города Кальдиеро. Ее авторы - молодые скульптуры Маттео Каваиони из Италии и Надежда Голышева из России.

Как отметил мэр Кальдиеро Марчелло Ловато, местная община приняла Владимира Тулиско как погибшего родного сына. Теперь же еще одним свидетельством неугасающей памяти горожан о советском партизане станет установленная скульптура.

Что же касается Марии Бартиллы Марин, то она стала самой почетной гостьей церемонии. И хотя в силу преклонных лет передвигается уже с трудом, местные жители уверены, что Мария найдет силы возлагать цветы и к новой могиле найденного ею партизана: прах Владимира Тулиско перезахоронили, теперь он покоится рядом с памятником на центральной городской площади.

Торжества по случаю открытия памятника советскому партизану стали частью серии мероприятий, посвященных 75-летию Победы, которые приурочены к ежегодному Евразийскому экономического форуму в Вероне. Как считает один из организаторов и идейный вдохновитель форума президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления итальянского Банка Интеза Антонио Фаллико, в нынешнем году устроители не могли обойти вниманием эту знаменательную дату. Антонио Фаллико убежден, что победа над фашизмом остается важнейшим событием для всего человечества, а попытки переписать историю и принизить роль советского народа в нем являются недопустимыми.

В преддверии Евразийского форума, который намечен на 22-23 октября, в Вероне пройдут научная конференция о Второй мировой войне, презентация книги со советских партизанах в Венето, будет организована тематическая фотовыставка. Кроме того, состоится концерт Хора Турецкого с программой "Песни нашей Победы", а также ретроспектива советских фильмов.

Организаторами Евразийского экономического форума в Вероне выступают некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс" и Петербургский международный экономический форум. БЕЛТА является информационным партнером веронского форума.-0-