9 июля, Иркутск /БЕЛТА - ТАСС/. Город Тулун остается единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

В зоне подтопления в городе Тулун находятся 190 жилых домов с населением 475 человек, в том числе 95 детей. Подтопленных социально значимых объектов нет, сообщили в пресс-службе. 8 июля подтопленным, помимо Тулуна, оставался поселок Октябрьский Чунского района Иркутской области.

Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от паводка. В девяти пунктах временного размещения по состоянию на утро 9 июля находятся 342 человека, в том числе 81 ребенок. За медицинской помощью с начала паводка обратились 3,3 тыс. человек, амбулаторную помощь оказали 2,8 тыс. обратившихся, госпитализировали более 450 человек. В результате наводнения погибли 23 человека, девять числятся пропавшими без вести.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. С этого момента в 110 населенных пунктах региона было подтоплено в общей сложности 10,9 тыс. домов, где живут более 34 тыс. человек. В регионе продолжает действовать режим ЧС.-0-