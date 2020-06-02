Тунис открывает границы и снимает ограничения для перемещения внутри страны

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Туниса решили с 27 июня открыть границы. Решение было принято 1 июня по результатам заседания Национальной комиссии по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

"После обсуждения социально-экономической ситуации и санитарной обстановки комиссия постановила <...> с 27 июня открыть морские, воздушные и сухопутные границы страны", - говорится в сообщении пресс-службы.

Принято также решение с 4 июня снять действующие ограничения на перемещения между провинциями внутри страны.

Последний этап смягчения карантинного режима, предполагающий постепенное снятие всех санитарных ограничений и возобновление работы музеев, отелей, кафе и ресторанов, открытие мечетей будет введен в Тунисе 4 июня.-0-