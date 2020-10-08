Тунис вводит комендантский час в четырех провинциях из-за COVID-19

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четырех провинциях Туниса введут комендантский час на 15 дней. Об этом объявил губернатор провинции Арьяна Самир Абд аль-Джаввад, сообщает Синьхуа.

По его словам, данный шаг призван ограничить распространение COVID-19 в регионе Большой Тунис, состоящем из провинций Тунис, Арьяна, Бен-Арус и Мануба.

Губернатор призвал всех жителей строго соблюдать профилактические меры.

Министерство здравоохранения Туниса 7 октября сообщило о 2312 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 24 542 человек, 364 из них скончались.-0-