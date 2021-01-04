Турецкие ученые разработали 10-секундный тест на коронавирус

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие ученые утверждают, что им удалось разработать предоставляющий за 10 секунд точный тест на коронавирус. Заявление анкарского Университета Билкент приводит ТАСС.

Специалисты заявляют, что новый способ тестирования пациентов имеет большое преимущество - точность получаемых результатов составляет 99%. Кроме того, тест под названием Diagnovir не предполагает забор мазка из носа. Вместо этого изо рта пациента при помощи тампона забирается слюна, после чего смешивается со специальным раствором и добавляется к чипу обнаружения патогена.

По словам ученого из Национального исследовательского центра нанотехнологий (UNAM) Али Айтака Сеймана, положительный результат можно получить в течение 5-10 секунд. Однако если результат будет отрицательным, то это станет известно спустя 20 секунд.

Турецкие эксперты утверждают, что столь высокую точность и скорость тестирования позволили достичь нанотехнологии, которые были задействованы при его разработке.-0-