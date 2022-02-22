Турецкий политик: идея США об однополярном мире потерпела крах

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генсек турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек заявил РИА Новости, что идея США об однополярном мире потерпела крах после намерений НАТО расширяться на Восток.

"Напряженность между США и Россией, между Россией и Украиной рассматривалась нами с точки зрения безопасности Турции. Мы видим, что создается новый мировой порядок. Атлантический блок остается позади, мир входит в азиатский. Идея США об однополярном мире потерпела крах. Как терпят крах и их старания решать судьбу человечества", - заявил генсек партии.

"Тут играет роль подъем азиатских экономик и экономики Китая. Вашингтон терпит крах в Сирии, Ливии, Карабахе, Афганистане, Казахстане. Объявление Путиным и Си Цзиньпином проектов о большом евразийском пространстве было месседжем. Расширение НАТО на Восток было угрозой для Турции. Я уже говорил, что расширение НАТО на Восток - это конец альянса", - сказал Догу Перинчек.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.-0-