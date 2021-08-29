Турецкое посольство в Кабуле вернулось в город из временной эвакуации

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники турецкого посольства в Афганистане вновь приступили к работе в здании диппредставительства в столице после эвакуации и двухнедельного пребывания в кабульском аэропорту. Об этом заявил сегодня журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета, возвращаясь из Черногории, сообщает ТАСС.

"Как вы знаете, наше посольство две недели временно работало в аэропорту Кабула. Вчера оно снова переехало в посольское здание в центре города и продолжает работу там", - цитирует Тайипа Эрдогана телеканал NTV.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и установили над ним полный контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по Конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. -0-