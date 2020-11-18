Туриндустрия Индонезии с начала года потеряла почти $7 млрд

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потери туристической индустрии Индонезии из-за пандемии коронавируса составили почти $7 млрд, сообщает ТАСС.

Как уточнил руководитель национальной Ассоциации гостиничного и ресторанного бизнеса Индонезии Харияди Сукамдани, этот показатель включает в себя первые 10 месяцев года. За это время около 550 тыс. сотрудников отелей и примерно 1,5 млн занятых в ресторанном бизнесе уволены или выведены за штат.

Харияди Сукамдани также выступил с критикой в адрес властей Индонезии в связи с объявленными социальными ограничениями, которые, по его мнению, неэффективны в борьбе с пандемией. "Туриндустрия несет серьезные убытки из-за этого", - сказал глава ассоциации.

Согласно опубликованному недавно докладу статистического управления республики, за первые девять месяцев 2020 года число иностранных туристов снизилось на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-

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