Туристам в Коста-Рике запретят делать селфи с дикими животными

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе Министерства охраны окружающей среды и энергетики в Коста-Рике запущена кампания против селфи с дикими животными и птицами, сообщает издание The Tico Times .

Многие местные и иностранные туристы посещают национальные парки Коста-Рики в поисках обезьян, ленивцев, туканов и других животных. Как утверждают организаторы кампании, попытки сделать селфи с дикими животными могут вызвать у них "стресс и страдания", а также подвергнуть риску самих туристов.

"Мы хотим помешать посетителям кормить животных, ловить их для фотографий и манипулировать ими", - заявила глава ведомства Памела Кастильо. Для путешественников в аэропортах Коста-Рики и на популярных туристических объектах власти разместят чучела животных в качестве альтернативы селфи.

По данным Всемирного общества защиты животных, седьмая часть самых неуместных фотографий дикой природы с изображением зверей делается именно в Коста-Рике.-0-