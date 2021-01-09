Туристическая отрасль Франции за год потеряла 61 млрд евро из-за пандемии

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Франция не досчиталась из-за пандемии коронавируса нового типа 61 млрд евро доходов от туристической деятельности по сравнению с предыдущим годом, сообщает французская новостная радиостанция RFI.

"Пандемия COVID-19 снизила доходы от туризма во Франции в прошлом году на 41%, до 89 миллиардов евро. Это 61 миллиард евро упущенной выгоды для сектора", - озвучил цифры госсекретарь по туризму Жан-Батист Лемуан.

По данным государственного агентства Atout France, на 29 миллиардов евро (- 48%) снизились доходы от внутреннего туризма и на 32 млрд - от иностранного (- 52%).

Несколько сгладить ситуацию позволило летнее открытие границ, когда в страну смогли приехать туристы из соседних стран. Кроме того, выросло количество французов, решивших провести отпуск на местных курортах.

На 2021 год у французских властей более оптимистичные ожидания: Atout France прогнозирует доходы от туризма на уровне 111 млрд евро (+25% по сравнению с ушедшим годом).

Как отмечается, в 2019 году Францию посетили 90,2 млн туристов.-0-