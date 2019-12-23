Туристический автобус попал в аварию в Таиланде, есть погибшие

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли и 47 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом на юго-востоке Таиланда. Об этом сообщает тайская газета The Thaiger.

Автобус, перевозивший в основном пожилых туристов из провинции Бурирам, следовал по маршруту Лоэй - Бурирам. Водитель утратил контроль над транспортным средством, в результате автобус съехал с дороги в кювет.

Фото thethaiger.com

Пострадавшие госпитализированы. Полиция расследует инцидент. По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов.-0-