Туристический автобус попал в ДТП в Анталье

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Кемера (Анталья, Турция) вечером 23 июля попал в аварию туристический автобус. Пострадал 41 человек, в том числе 38 - из Польши. Об этом сообщает турецкая газета
Уточняется, что авария произошла в 17.30 по местному времени на трассе Кумлука - Кемер. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и упало с 20-метрового откоса.
Польский телеканал
На месте ДТП работали команды спасателей и полиция. В течение 45 минут после аварии движение на трассе в районе происшествия было заблокировано. После того как автобус подняли из обрыва, трафик восстановили.
Причины происшествия пока не называются, ведется расследование.-0-
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