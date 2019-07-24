Туристический автобус попал в ДТП в Анталье

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пригороде Кемера (Анталья, Турция) вечером 23 июля попал в аварию туристический автобус. Пострадал 41 человек, в том числе 38 - из Польши. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet .

Уточняется, что авария произошла в 17.30 по местному времени на трассе Кумлука - Кемер. Водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство съехало с дороги и упало с 20-метрового откоса.

Польский телеканал TVN24 сообщает, что 30 граждан Польши госпитализированы, трое из них - в тяжелом состоянии. Большинство раненых получили помощь амбулаторно, после чего вернулись в отели. Агентство Синьхуа сообщало, что среди пострадавших были также граждане России и Норвегии, однако эта информация не получила подтверждения.

На месте ДТП работали команды спасателей и полиция. В течение 45 минут после аварии движение на трассе в районе происшествия было заблокировано. После того как автобус подняли из обрыва, трафик восстановили.

Причины происшествия пока не называются, ведется расследование.-0-