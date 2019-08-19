Туристический автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Лаосе: есть погибшие

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лаосе в ДТП попал туристический автобус с китайскими туристами. По последним данным, погибли восемь человек, еще 20 получили ранения, сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на местную полицию.
Всего в автобусе находились 46 пассажиров.
Инцидент произошел в провинции Луангпхабанг. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, автобус вылетел под откос. Как информирует китайское издание
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