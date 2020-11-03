Туристический катер потерпел крушение в Анталье

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экскурсионный катер с туристами потерпел крушение у берегов Аланьи (провинция Анталья, Турция). Погиб по меньшей мере один человек, сообщает турецкое информационное агентство Ihlas.

Трагедия произошла 3 ноября около 11. 00 по местному времени рядом с фосфоресцирующей пещерой у мыса Чилварда.

Уточняется, что на катере находились около 30 человек. Некоторые из них смогли спастись самостоятельно, добравшись вплавь до суши. Команды береговой охраны продолжают работу по спасению остальных пассажиров и членов экипажа.-0-

Фото Ihlas