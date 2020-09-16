Туристический поток в первой половине 2020 года сократился на 65% - ЮНВТО

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне пандемии COVID-19 и закрытия границ туристический поток в первой половине 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года сократился на 65%. Такие данные приводят во Всемирной туристской организации (ЮНВТО), сообщает Центр новостей ООН.

Эксперты уточняют, что с января по июнь в аэропортах мира зарегистрировали на 440 млн меньше путешественников, прилетевших из-за рубежа.

Доходы от международного туризма сократились за полгода на $460 млрд. Это в пять раз превышает сумму потерь в туристическом секторе в 2009 году, когда мир оказался во власти глобального экономического кризиса.

"В последнем "Барометре международного туризма" (журнал ЮНВТО. - Прим. БЕЛТА) говорится об очень сильном влиянии пандемии на туризм - сектор, от которого зависят доходы миллионов людей. Однако сейчас безопасный и ответственный туризм уже возможен во многих регионах мира", - сказал глава организации Зураб Пололикашвили.

Эксперты отмечают, что в сентябре уже на 53% туристических направлений ослабили или сняли ограничения. Однако власти многих стран опасаются, что им придется вновь закрыть границы, если начнется вторая волна пандемии.

Среди регионов мира больше других пострадал азиатско-тихоокеанский, там туристические потоки сократились на 72%. За ним следует Европа - туда в первой половине года прилетели на 66% меньше туристов, чем в 2019 году.

По прогнозам экспертов, сокращение международных туристических потоков в 2020 году может составить от 58% до 78%. А возвращение к "доковидным" показателям - то есть к уровню 2019 года - может занять от двух до четырех лет.-0-