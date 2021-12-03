Туристический сезон стартовал в Антарктиде

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Антарктиде начался туристический сезон. Первый круизный лайнер с россиянами отправится в путь 20 декабря, сообщил РИА Новости основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

По словам основателя клуба, в Арктике и на Северном полюсе сезон открывается в июне и длится до конца лета, в Антарктике это ноябрь-февраль и часть марта. "Мы уже дали старт. Сейчас наше экспедиционное судно стоит у Канарских островов, после направится в Аргентину и оттуда с туристами 20 декабря пойдет в Антарктику", - рассказал он.

Руководитель клуба полярных путешествий отметил, что в туристический сезон температура на полюсах в среднем составляет плюс 5 градусов, на солнце может доходить и до 10. "Путешественники живут на судне и выходят на берег во время экскурсий, чтобы посмотреть в Антарктике, например, на колонии пингвинов, понаблюдать за леопардами или китами. Также мы устраиваем круизы на экспедиционных лодках, посещаем полярные станции, делаем полярный каякинг", - добавил Николай Савельев.-0-