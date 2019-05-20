Туристов эвакуировали с Эйфелевой башни из-за человека-паука

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эйфелеву башню сегодня закрыли для туристов из-за мужчины, который пытался взобраться по ее конструкциям без какой-либо страховки, сообщает агентство France-Presse .

Неизвестный мужчина начал карабкаться по металлическим конструкциям с высоты второго яруса, не используя для этого альпинистское оборудование, и добрался до верхней смотровой площадки.

Подходы к достопримечательности оцеплены полицией, специально обученная группа спасателей направлена на переговоры с экстремалом. При этом местный телеканал BFM сообщает, что мужчина намерен покончить жизнь самоубийством, о чем он заявил спасателям.

Эйфелева башня закрыта для посетителей на неопределенный срок.

Инцидент произошел в дни празднования 130-летия этого архитектурного символа Франции.-0-