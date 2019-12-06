Туристов просят не посещать Авачинский вулкан на Камчатке из-за возможного извержения

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские спасатели просят туристов воздержаться от посещения Авачинского вулкана на Камчатке из-за вероятного извержения. Об этом со ссылкой на данные регионального управления МЧС РФ сообщает ТАСС.

"По заключению Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска, вероятность извержения Авачинского вулкана в течение ближайшего месяца повышена. Эта оценка основана на комплексе геофизических и сейсмологических данных, полученных в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН", - говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, в настоящее время организованных групп на Авачинском вулкане не зафиксировано. Однако объект популярен у туристов, в том числе для самостоятельного пешего похода, так как вулкан расположен в непосредственной близости от Петропавловска-Камчатского.

Российские вулканологи заверяют, что смогут предупредить жителей Камчатки об извержении Авачинского вулкана. Сейчас специалисты тщательно изучают активность вулкана, благодаря этому впоследствии будет составлен точный прогноз его извержения - вплоть до часов.

Авачинский вулкан находится на расстоянии 25 км от Петропавловска-Камчатского. Его высота - 2751 м над уровнем моря. После достаточно сильного извержения в 1991 году кратер на его вершине глубиной 173 м и диаметром 370 м полностью заполнился лавой. Она застыла, образовав пробку.-0-