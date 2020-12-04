Туристы из-за антиковидных мер стали отказываться от поездок в Санкт-Петербург на Новый год

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристы начали массово отменять туры в Санкт-Петербург на Новый год в связи с ужесточением антикоронавирусных ограничений в городе на новогодние праздники, сообщает телеканал "МИР24".

"Жесткие ограничения, введенные в Санкт-Петербурге на новогодние праздники, вызвали массовые аннуляции туров в этот город. Эксперты полагают, что туристы еще успеют переориентироваться на другие направления", - сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Вместе с тем в РСТ опасаются, что инициатива властей Петербурга может притормозить новогодний спрос в целом или вызвать цепную реакцию запретов в других субъектах РФ.

Столкнувшись с отказами туристов от новогодних туров в Санкт-Петербург, туроператоры вынуждены возвращать клиентам деньги. Кроме того, они предлагают путешественникам замену направления на Калининград, Вологду или Северный Кавказ. Некоторые туроператоры надеются, что с Петербурга туристы переориентируются на Ленобласть, где пока не действуют жесткие ограничения и где можно посетить музеи, горнолыжные курорты и отдохнуть в загородных коттеджах.

"К концу октября Санкт-Петербург потерял 70% турпотока. По данным городского комитета по развитию туризма, в августе благодаря принятым мерам спад замедлился, однако это не изменило ситуацию коренным образом. Судя по всему, новогодние меры усугубят статистику", - отметили туроператоры.-0-