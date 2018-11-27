Туристы сняли на видео аномальные смерчи в Таиланде

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Ко Лип в Таиланде туристы сняли на камеру аномальные смерчи. Об этом пишет английская газета Daily Mail.
На опубликованных кадрах видно, как из нависших над морем грозовых туч в воду уходят сразу четыре смерча.
"Я никогда раньше не видел ничего подобного. Я даже не видел одного смерча, поэтому здорово было наблюдать их вместе", - поделился эмоциями автор видео Ким Пую.
Представитель метеорологического бюро Таиланда Сурапонг Сарапа отметил, что в сезон дождей смерчи в Андаманском море бывают часто, но образование четырех сразу считается аномальным явлением. -0-
Фото ViralPress
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