Туристы сняли на видео аномальные смерчи в Таиланде

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Ко Лип в Таиланде туристы сняли на камеру аномальные смерчи. Об этом пишет английская газета Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как из нависших над морем грозовых туч в воду уходят сразу четыре смерча.

"Я никогда раньше не видел ничего подобного. Я даже не видел одного смерча, поэтому здорово было наблюдать их вместе", - поделился эмоциями автор видео Ким Пую.

Представитель метеорологического бюро Таиланда Сурапонг Сарапа отметил, что в сезон дождей смерчи в Андаманском море бывают часто, но образование четырех сразу считается аномальным явлением. -0-

Фото ViralPress