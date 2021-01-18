Туркменистан первым в Центральной Азии зарегистрировал вакцину "Спутник V"

18 января, Минск /БЕЛТА - ORIENT/. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину "Спутник V" и выдало соответствующий сертификат, сообщает информационный портал ORIENT.
"Туркменистан стал первой страной в Центральной Азии, которая официально одобрила применение вакцины "Спутник V" на своей территории", - сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Партнеры высоко оценили безопасность и эффективность вакцины, которая уже одобрена государственными регуляторами в разных регионах мира", - отметил Кирилл Дмитриев.
"Убеждены, что вакцинация населения проверенным препаратом "Спутник V", созданным на основе хорошо изученной платформы аденовирусных векторов человека, является одним из ключевых элементов в профилактике распространения коронавирусной инфекции", - приводит его слова сайт МИД Туркменистана.
На сегодня вакцина "Спутник V" одобрена к применению более чем в 10 странах мира.-0-