Турция 11 апреля вводит комендантский час в 31 провинции

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10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Турции объявили о введении комендантского часа, который будет действовать в 31 провинции и продлится 48 часов, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на МВД страны.
Ограничительные меры коснутся в том числе столицы страны, Анкары, а также крупнейшего мегаполиса Турции - Стамбула.
В пятницу, 10 апреля, Минздрав Турции подтвердил еще 98 случаев смерти от коронавирусной инфекции. В результате общее число жертв от вызываемых COVID-19 заболеваний достигло 1006.-0-