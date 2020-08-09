Турция готова испытать свою вакцину против COVID-19 на людях

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9 августа, Анкара /БЕЛТА-Анадолу/. Разработчики турецкой вакцины против COVID-19 получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Две вакцины против коронавируса, разрабатываемые турецкими врачами, успешно прошли испытания на животных. Разрешены клинические испытания одной из них на людях", - сообщил турецкий лидер.
По его словам, в данный момент турецкие врачи работают над созданием 8 вакцин и 10 препаратов против СOVID-19.-0-