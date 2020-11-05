Турция начала клинические испытания своей вакцины от COVID-19

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция начала клинические испытания вакцины против коронавируса на базе Университета Эрджиес. Об этом заявил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, сообщает РБК.

"Сегодня Турция приступила к испытанию отечественной вакцины на людях", - сказал Фахреттин Коджа. По его словам, на этом этапе исследований препарат протестируют на 44 пациентах.

Первый случай заражения коронавирусом в Турции зафиксировали 11 марта. В начале апреля турецкие специалисты успешно испытали вакцину против коронавирусной инфекции на животных. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в начале ноября заявил, что собственная вакцина может появиться у Турции к весне 2021 года. До конца года в республике могут стать доступными одна или несколько вакцин, разработанных другими странами.

По последним данным, число инфицированных COVID-19 в Турции выросло до 384 509 человек, с момента вспышки скончались более 10,5 тыс. больных.-0-