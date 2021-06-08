Турция начала масштабную операцию по очистке Мраморного моря от слизи

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие власти начали масштабную операцию по очистке Мраморного моря от слизи. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Слизь образовалась из-за загрязнения акватории сточными водами.

К концу 2021 года Мраморное море будет объявлено охраняемой зоной. Соответствующее предложение будет передано на подпись президенту Турции.

К участию в операции по очистке привлечены в том числе госслужащие. Собранная с помощью насосов и других технических средств слизь будет направлена на утилизацию.

К уборке привлечены водолазы, также используются боновые заграждения.-0-