Турция начала смягчать коронавирусные ограничения после локдауна

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Турции с 17 мая начался 15-дневный период постепенной отмены противокоронавирусных ограничений в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в стране, сообщает газета Hurriyet Daily News.

Турция ввела полную изоляцию с 29 апреля после того, как количество ежедневных случаев COVID-19 превысило 60 тыс., а смертность достигла рекордного уровня.

Во время периода постепенной нормализации комендантский час будет действовать в будние дни с 21.00 до 5.00, в выходные - с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. Вне комендантского часа поездки между городами будут разрешены, также жителям разрешено передвигаться на автобусе, самолете или поезде между провинциями во время комендантского часа, а для междугородних поездок на личных автомобилях во время комендантского часа потребуются специальные разрешения.

Особых ограничений для людей в возрасте 65 лет и старше, которые уже получили две дозы вакцины от COVID-19, или для лиц моложе 18 лет, не будет.

Торговые центры будут работать только в будние дни с 10.00 до 20.00. В супермаркетах не будут продавать второстепенные товары по выходным. В ресторанах и кафе разрешат доставку еды навынос и доставку в будние дни с 7.00 до 20.00. Другие заведения и предприятия, включая бары, бассейны, свадебные залы, тренажерные залы, кинотеатры, закрыты до июня.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Турции на 17 мая зарегистрировано 5 117 374 случая заражения COVID-19, умерли 44 760 человек.-0-