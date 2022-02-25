Турция не закроет для России проливы Босфор и Дарданеллы

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У России есть право на проход кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК.

Глава МИД заявил, что Турция получила запрос Украины об ограничении прохода российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. "Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - сказал Мевлют Чавушоглу.-0-