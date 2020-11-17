Турция объявила о введении частичного комендантского часа в выходные дни

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил сегодня о введении частичного комендантского часа в выходные дни в рамках борьбы с пандемией коронавируса нового типа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию в Анкаре по итогам заседания Кабинета министров.

"Мы решили принять новые меры, в выходные дни будет введен комендантский час, за исключением промежутка времени с 10:00 до 20:00", - сказал президент Турции.

Кроме того, власти страны до конца этого года закроют все кинотеатры, а также разрешат ресторанам и кафе работать только навынос. Обучение в школах переведут в онлайн-формат.

Ранее Турция уже прибегала к практике введения комендантских часов в выходные дни. В Анкаре утверждают, что данные меры позволили взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса в стране.

Общее число инфицированных в Турции к настоящему моменту превысило 418 тыс., умерли 11 601 человек, выздоровели более 356 тыс. пациентов.-0-